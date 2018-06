Fransk landstræner vil rotere på holdkortet mod Danmark

Moskva. Når Frankrig tirsdag eftermiddag møder Danmark ved VM i fodbold, vil det være med flere nye spillere i den franske startopstilling.

Franskmændene er allerede sikre på at gå videre i turneringen, og derfor er kampen mod Danmark en anledning til at se flere reservespillere an og samtidig spare kræfter blandt profilerne.

Det siger Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, på et pressemøde mandag i Moskva.

- Jeg vil fordele spilletiden lidt, for så får man det bedste ud af de enkelte spillere. Vi kommer til at vurdere spillerne enkeltvis. Nogle har spillet meget og andre har ikke spillet så meget.

- Ingen andre end os i staben har de fysiske analyser, og analyserne kan være med til at påvirke vores beslutning, når vi skal sætte holdet.

- Vi skal også tage hensyn til gule kort, for vi skal kunne stille det bedste hold i ottendedelsfinalen, siger Deschamps.

Han er overbevist om, at reserverne er dygtige nok til at kunne sikre Frankrig point.

- Det vigtigste er, at vi stiller med et hold, som kan indfri målet om en førsteplads i gruppen. Hvis der er en udskiftning i startopstillingen, har det indflydelse på spillernes indbyrdes relationer, men sådan er det.

- Jeg har udtaget 23 spillere, som alle kan gå ind og udfylde en rolle. Hvis spillerne er udtaget, er de i stand til at være med i startopstillingen, siger Deschamps.

På målmandsposten bliver anfører Hugo Lloris formentlig sparet, og Steve Mandanda forventes at spille i stedet.

Det er forsvarsspilleren Raphaël Varane, der formentlig kommer til at vikariere som anfører, helt tryg ved.

- Han er en meget rutineret målmand, og han er en god mand at have i truppen. Han er en type, som alle lytter til, og det er ham, som vi kan gå til, hvis vi er bekymret over noget.

- Så jeg er meget tryg ved at skulle spille sammen med ham i morgen (tirsdag, red.), siger Varane.

Ifølge franske medier vil også Barcelona-stopperen Samuel Umtiti og Manchester United-stjernen Paul Pogba blive sparet mod Danmark.

Både Danmark og Frankrig kan bruge uafgjort i tirsdagens kamp. Så vil Danmark gå videre, og Frankrig vil vinde gruppen. Men danskerne skal ikke regne med at få fransk hjælp til at køre en uafgjort hjem, siger Deschamps.

- Danmark skal ikke regne med at få en hjælpende hånd. Vi vil være nummer et i gruppen, og det er der to udfald, som kan sikre, men jeg vil aldrig sige til mit hold, at vi skal gå efter uafgjort.

- Vi skal gå efter at vinde, og det vil danskerne også, selv om uafgjort vil være et godt resultat for begge hold, siger Deschamps.

