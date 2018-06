Fransk anførervikar forlanger fokus på Eriksen

Hvis Frankrigs spillere skal give sig selv den bedste forudsætning for at slå Danmark i tirsdagens VM-kamp i Moskva, skal franskmændene hele tiden have øje for Christian Eriksens position på banen.

Sådan lyder opfordringen til holdkammeraterne fra forsvarsspilleren Raphaël Varane, der forventes at vikariere som anfører i stedet for målmand Hugo Lloris.

- Vi ved, at Eriksen er en talentfuld spiller. Han ved, hvordan han skal spille sammen med sine holdkammerater. Han har en god teknik, og han ved, hvordan man bryder igennem linjerne og finder plads.

- Han kan bringe forsvaret ud af balance på grund af sin store bevægelighed, og vi skal give ham så lidt plads som muligt, så han ikke kan udnytte sine store tekniske kvaliteter til at sætte medspillerne bedre op, siger Varane.

Christian Eriksen har været indblandet i Danmarks to mål ved slutrunden i Rusland.

I 1-0-sejren over Peru fandt Eriksen pladsen mellem Perus midtbane og forsvar, før han lagde en perfekt dybdeaflevering til Yussuf Poulsen, som udnyttede friløberen til at blive matchvinder.

Mod Australien var Eriksen selv i målscorerens rolle, da han med venstrefoden halvflugtede bolden i nettaget.

Raphaël Varane bemærker dog, at Danmark også har andre kvaliteter på holdet, end dem den fynske playmaker bidrager med. Det vidner Danmarks stime på 17 kampe uden nederlag om, siger Real Madrid-forsvareren.

- Vi skal være koncentrerede om at gøre alt for at vinde mod Danmark. Der er kun gået tre mål ind på Danmark i de sidste ti kampe, og de har ikke tabt siden 2016, så det bliver ikke let, siger Varane.

Frankrig-Danmark begynder klokken 16.

/ritzau/