Frankrigs landstræner: Danmark var tilfreds med 0-0

Det blev den første 0-0-kamp ved VM i fodbold, da Danmark og Frankrig tirsdag leverede en nulløsning i en lidet ophidsende kamp i Moskva.

Dermed nåede begge hold deres målsætning, og Danmarks landstræner, Åge Hareide, lagde efter kampen ikke skjul på, at han ikke så nogen grund til at jagte en sejr, fordi uafgjort var nok til at sikre andenpladsen.

Frankrigs landstræner, Didier Deschamps, var inde på noget af det samme efter kampen.

»Vi har nået vores mål, og det vigtigste for os var at blive nummer et i gruppen.«

»Det sluttede ikke med en særligt spændende kamp, for det danske hold var tilfreds med uafgjort, hvilket betød, at de ville gå videre,« siger Didier Deschamps til Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) hjemmeside.

Landstræneren understreger, at han mener, at hans hold skabte chancer i kampen.

Didier Deschamps, der som anfører førte Frankrig til VM-guld i 1998 og EM-guld i 2000, erkender samtidig, at ikke mindst afslutningen på kampen blev meget taktisk.

»Vi havde ikke brug for at tage chancer i denne kamp, for resultatet var godt for begge parter. Vi forsøgte at vinde kampen, men i de sidste 15 minutter var det en - lad os sige neutral - slags kamp.«

»Det var Danmarks valg, og det kan man forstå, fordi de dermed havde nået deres mål,« siger franskmanden.

Frankrig er videre fra gruppe C som nummer et med syv point.

Danmark bliver nummer to med fem point, mens Peru og Australien er elimineret med henholdsvis tre og et point.

