Frankrig sejrer sikkert over Irland i våd VM-test

Paris. Det franske fodboldlandshold lod flere profiler hvile fra start, da holdet mandag aften vandt sikkert over Irland i en VM-testkamp i Paris.

Det skete i en kamp, der sluttede som en mild udgave af vandpolo, da regnen væltede ned over Stade de France, så bolden mange gange blev hængende i græsset.

Det stærke franske hold, der møder Danmark i gruppespillet ved VM, vandt 2-0 efter to mål sent i første halvleg.

Fem minutter før pausen steg Olivier Giroud til vejrs, og Chelsea-angriberen headede bolden mod mål.

Irlands målmand, Colin Doyle, fik pareret i første omgang, men Olivier Giroud ekspederede returbolden ind over målstregen.

Få minutter senere scorede Nabil Fekir til 2-0, da han trykkede af inde i straffesparksfeltet.

Colin Doyle burde have pareret afslutningen, men han ramte bolden helt skævt, så den gik i en bue over ham og ind i målet. Et drop af målmanden.

Frankrig indledte kampen med stjerner som målmanden Hugo Lloris, midtbanespilleren Paul Pogba og angriberen Antoine Griezmann på bænken.

Pogba og Griezmann kom på banen i anden halvleg, hvor regnen altså silede ned, og der blev ikke scoret yderligere.

Frankrig skal 26. juni møde Danmark i Moskva i den sidste kamp i gruppe C ved VM.

Peru og Australien er de øvrige hold i gruppen.

Roberto Mancini sejrede i sin debut som Italiens landstræner, da holdet på neutral grund i St. Gallen i Schweiz besejrede VM-deltageren Saudi-Arabien med 2-1.

Mario Balotelli var for første gang i fire år med for Italien, og det markerede angriberen ved at score kampens første mål.

Italiens firedobbelte verdensmestre skal ikke med til VM for første gang i 60 år, hvilket er den direkte årsag til Roberto Mancinis ansættelse som landstræner.

Giampiero Ventura fik sparket som landstræner, efter at Italien i november sidste år tabte samlet 0-1 til Sverige efter to playoffkampe om at komme til VM.

Flere andre VM-deltagere var også i aktion mandag aften i testkampe.

Portugals europamestre, der var uden Cristiano Ronaldo, spillede 2-2 på hjemmebane mod Tunesien, der også skal til VM.

Iran tabte 1-2 til Tyrkiet på udebane, mens Nigeria spillede 0-0 hjemme mod Den Demokratiske Republik Congo.

/ritzau/