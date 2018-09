Frankrig booker Davis Cup-finale efter doublesejr

Sidste års Davis Cup-vinder, Frankrig, får mulighed for at forsvare tennistitlen, når der i slutningen af november spilles finale i landsholdsturneringen.

Det står klart, efter at Julien Benneteau og Nicolas Mahut med en sejr i double lørdag over spanske Marcel Granollers-Pujol og Feliciano López sikrede franskmændene en samlet 3-0-sejr over Spanien.

Benneteau og Mahut bookede Frankrigs finalebillet efter en sejr i tre sæt med cifrene 6-0, 6-4, 7-6 (9-7).

Franskmændene fik en optimal start på Davis Cup-semifinalen, da Benoît Paire fredag vandt over Pablo Carreno-Busta. Cifrene lød 7-5, 6-1, 6-0.

Derefter sørgede Lucas Pouille for en føring på 2-0, da han slog Roberto Bautista Agut med noget større besvær.

Spanieren vandt første sæt, inden Pouille fik styr på kampen og vandt 3-6, 7-6, 6-4, 2-6, 6-4.

Kroatien vandt også sine to kampe fredag og kan derfor ligesom Frankrig sikre sig en finaleplads med en sejr i double lørdag. Her møder Ivan Dodig og Mate Pavic de to amerikanere Mike Bryan og Ryan Harrison.

