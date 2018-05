Formstærke guldrivaler undrer sig over Hareides fravalg

35 spillere blev mandag udtaget til VM-bruttotruppen, og landstræner Åge Hareide droppede to af de mest formstærke midtbanespillere i Superligaen.

Brøndby-strategen Christian Nørgaard og FC Midtjylland-kollegaen Jakob Poulsen, som for tiden kæmper om at vinde DM-guld, var ikke blandt de 35 navne.

Det er ingen af dem tilfredse med, fortalte de efter mandagens indbyrdes topkamp i Superligaen.

Christian Nørgaard er dog mere ærgerlig over, at Brøndby tabte med 0-1 til FCM end at skulle se sommerens VM-slutrunde i sofaen.

»Jeg føler, at folk omkring mig er lidt mere oprevet over det, end jeg selv er. Jeg har accepteret det. Det er ude af mine hænder.

Alt fokus var på kampen mod FCM, og jeg er meget mere skuffet over, at vi tabte den kamp,« siger Christian Nørgaard.

Han har lagt mærke til, at journalister, venner og bekendte har undret sig over Hareides fravalg.

»Jeg forstår det heller ikke. Jeg synes da også, at jeg skulle have været med. Det vil man altid tænke som fodboldspiller.

Det er ikke mig, der skal svare på, hvorfor jeg ikke er med. Det er Åge. Men jeg er skuffet over det,« siger Christian Nørgaard.

Også FCM-anfører Jakob Poulsen ærgrer sig over ikke at have klemt sig igennem nåleøjet.

»Jeg havde håbet på at komme med. Og jeg er selvfølgelig også skuffet over ikke at være med.

Jeg synes, jeg har spillet en super sæson og havde måske fortjent det. Men sådan skulle det ikke være,« siger Jakob Poulsen.

Det var ventet, at midtbanespillerne Thomas Delaney, William Kvist, Lasse Schöne og Christian Eriksen kom med i VM-bruttotruppen.

Men derfra var der tættere kamp om pladserne. Og både Christian Nørgaard og Jakob Poulsen var i spil.

Men Hareide har foretrukket midtbanespillere som Mathias Jensen, Lukas Lerager, Mike Jensen, Pierre-Emile Højbjerg, Daniel Wass og Michael Krohn-Dehli.

»Jeg synes også, at der er mange andre, som har gjort det fornuftigt - blandt andre Wass og Pierre-Emile. De har også gjort det godt på midtbanen.

Åge har valgt nogle andre, og sådan er det. Så holder jeg lidt ekstra ferie,« lyder det fra Jakob Poulsen.

Ud af de 35 spillere i bruttotruppen kommer 23 med til VM i Rusland. De udtages senest 4. juni.

/ritzau/