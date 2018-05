Formstærk Woods erklærer sig klar til at vinde igen

Ponte Vedra Beach. Efter at være sluttet på en delt 11.-plads i Players Championship søndag, meddeler golfikonet Tiger Woods, at han er klar til at vinde turneringer igen efter en lang titeltørke.

For anden gang i træk gik den 14-dobbelte majorvinder en god runde i turneringen, der fandt sted i Ponte Vedra i Florida.

Således sænkede han blandt andet seks birdies på de første 12 huller.

Den 42-årige amerikaner gik en smule ned til sidst og leverede en dobbelt bogey på 17. hul.

- Jeg havde en god fornemmelse ved hvert aspekt af spillet, og det er mærkeligt ikke at have et fejlskud hele dagen og kun ende i tre under par, siger Tiger Woods.

Woods leverede nogle af feltets længste drives, men viste dog, at han har mistet en smule styrke efter sin rygoperation sidste år.

Han måtte tage til takke med en 11.-plads i turneringen. Mest af alt, fordi han havde en skidt start.

- Jeg spillede ikke særlig godt de to første dage, men jeg fik det vendt i weekenden. Desværre kunne jeg ikke gå hele vejen, siger Tiger Woods.

Han endte syv slag efter turneringens vinder, Webb Simpson.

- Hvis jeg havde spillet i starten, som jeg spillede i weekenden, så ville jeg have givet Webb kamp til stregen, tilføjer amerikaneren.

Tiger Woods skal kun spille en enkelt turnering om to uger, før det går løs i US Open i Shinnecock Hills i New York.

- Jeg er ikke langt fra at kunne vinde. I starten af året havde jeg aldrig troet, at jeg ville være nået så langt på dette tidspunkt, siger Tiger Woods.

