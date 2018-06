Formel 1 vil ændre procedurer efter canadisk flagkaos

Montreal. Kommandovejene fra kontroltårn til bane skal fremover gøres mere simple, så ingen er i tvivl om, hvornår et Formel 1-løb er slut.

Sådan lyder det, efter at det canadiske grandprix søndag endte i kaos, da en canadisk supermodel vinkede med det ternede flag og dermed symbolsk afblæste løbet en omgang for tidligt.

Fejlen fik ingen betydning for løbets udfald, fordi den førende Sebastian Vettel havde styr på tallene. Men tyskeren måtte tjekke sin tæller en ekstra gang, inden han fortsatte ud på sidste omgang.

- Heldigvis havde vi radio, heldigvis havde jeg en omgangstæller i bilen, og skiltningen var præcis - men hvis du mister radioforbindelsen, og der ikke er skiltning, vil du bremse ned.

- Jeg var bare bekymret for, om folk skulle løbe ind på banen og feste, for vi kørte stadig for fuld fart, siger Sebastian Vettel ifølge Reuters.

Det officielle resultat blev senere fastsat ud fra stillingen efter 68 omgange i stedet for de planlagte 70 på grund af den forvirring, flaget havde skabt.

Ifølge løbsdirektør Charlie Whiting skyldes miseren en simpel fejl i kommunikationen mellem kontroltårnet og folkene ved banen, hvilket resulterede i, at modellen Winnie Harlow viftede med flaget for tidligt.

- Hun er ikke skyld i det, siger Whiting.

Kendte mennesker får ofte tjansen at svinge det ternede flag og dermed afslutte løbene. Fremover bør man gøre procedurerne mere simple, så man kan undgå lignende fejl, siger løbsdirektøren.

- Vi skal se på fremgangsmåden og sørge for, at det er meget simple kommandoveje for alle baner.

- Vi arbejder med forskellige mennesker, forskellige lande, forskellige sprog, og det er ikke altid perfekt. Selvfølgelig skal vi stræbe efter perfektion, men heldigvis skete der ingen skade i forhold til resultatet, siger Charlie Whiting.

/ritzau/