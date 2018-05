For 13 år siden hjemtog han klubbens seneste mesterskab: »Det vil være rigtigt godt med et dansk mesterskab til Brøndby«

Et mesterskab i den ene hånd – og en pokaltitel i den anden.

Det kan være scenariet i Brøndby i løbet af de kommende uger. Klubben nærmer sig en matchbold i Superligaen, og byder samtidigt Silkeborg op til forårsdans i pokalfinalen Kristi Himmelfartsdag.

De udsigter kan få ethvert blå-gult hjerte til at svulme. Også det, der sidder i brystet på det største navn, der nogensinde har optrådt på den københavnske vestegn.

I starten af 80erne brugte Michael Laudrup Brøndby som afsæt til en kæmpemæssig spillerkarriere. Knap tyve år senere returnerede han. Denne gang som første trin i det, der siden blev en omskiftelig trænerkarriere.

Laudrup er manden bag Brøndbys seneste mesterskab. Siden er gået 13 år. Men nu kan Alexander Zorniger langt om længe gøre ’Mister’ kunststykket efter. Og det glæder de blå-gules seneste mestertræner.

»Det vil være rigtigt godt med et dansk mesterskab til Brøndby. Selvfølgelig for klubben selv og for deres fans, men også i stor grad for dansk fodbold som helhed,« siger Michael Laudrup til BT.

Mesterskabstørken siden 2005 har martret Brøndby i stor stil. Siden Michael Laudrups tid har klubben været igennem mange både tunge og mørke år. Men nu er lyset kommet til Brøndby. Langt om længe.

»13 år uden et mesterskab er som en evighed for en klub, som har været vant til at ligge i toppen. Men faktisk er der andre storklubber rundt omkring i verden som har været ude for det samme. Arsenal har ikke vundet ligaen i 14 sæsoner, AC Milan har kun et enkelt mesterskab i 14 sæsoner, og Liverpool er uden det engelske mesterskab siden sæsonen 1989/90,« siger Michael Laudrup og trækker streger ud i det store Europa, hvor han selv har trænet efter årene i Brøndby.

»Det er et bevis på, at man ikke vinder mesterskaber, fordi man spiller i en bestemt klub eller med en bestemt trøje. Succes skal vedligeholdes, og dette gøres kun med hårdt arbejde på alle niveauer. Det gælder spillere, trænere, sportsdirektører, klubbestyrelser og flere andre,« lyder det fra Laudrup.

Brøndbys mesterskaber 1985

1987

1988

1990

1991

1995–96

1996–97

1997–98

2001–02

2004–05

Og heri ligger Laudrups forklaring på, hvorfor Brøndby med en sejr på søndag i arvefjendeopgøret mod FC København kan spille sig til den matchbold på vej mod mesterskabet. Brøndby har fået de rigtige mennesker ind i de rigtige positioner, og det har bragt klubben fra kaos til en mulig ’double’.

»Det har Brøndby indset efter nogle turbulente år, og derfor er de nu tilbage i toppen af dansk fodbold, hvor de hører hjemme,« fastslår Michael Laudrup, inden han kaster roser efter både spillere og ledere på Vestegnen.

»Zorniger har en stor andel i succesen, da det er ham, der står for holdets spillestil. Troels Bech har stor fortjeneste, da han har udvalgt de spillere, som passer ind i den stil, som cheftræneren ønsker. Og Jan Bech har stor fortjeneste, da det er ham, som stiller de midler til rådighed, som gør at de to andre, træner og sportsdirektør, kan få gode spillere til rådighed. For uanset hvad, så er det således at kvalitet koster penge. Til sidst er der de allervigtigste personer, nemlig spillerne. For når alt kommer til alt, så er det spillerne der vinder og taber kampene,« slutter Laudrup.

Michael Laudrup i gang med de sidste to måneder af sin kontrakt med Qatar-klubben Al Rayyan. Om han forlænger sin aftale og bliver i Mellemøsten, eller han stopper i Al Rayyan afgør han i de kommende uger. De samme uger, som hans tidligere klub kan gøre til de mest succesfulde i 13 år.