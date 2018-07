Før VM-braget: »Hvis vi vinder i dag, så kan vi nå rigtig langt«

I aften er det knald eller fald for det danske herrelandshold i fodbold, når de løber ind på stadion i Nisnij Novgorod. Her står 11 formstærke kroater klar til kamp. De ser nok hellere end gerne, at de danske landsholdsspillere og fans efter i aften må rejse hjem fra Rusland for at se resten af turneringen fra sofaen.

Men det skal kroaterne nu ikke regne med, hvis man spørger de danske fans i værtsbyen, der ligger godt 400 kilometer øst for Moskva.

På en bar med udsigt over Volga hopper de rød-hvide vikingehjelme op og ned til tonerne af »Big boys in red and white«. En flok russiske politibetjente ser undrende til i sikker afstand.

En uskyldig bar i Nisjnij Novgorod lige nu. #vmdk https://t.co/QhKf2tFb0u pic.twitter.com/4uQJ505D4j — Simon Kruse (@crusoes) 1. juli 2018

Andreas, Bo, Steen og Anette fra Hundested og Hillerød er optimistiske.

»Det vil ikke være første gang at vi spiller so-so i gruppespillet, og så springer vi op på et andet niveau,« siger Bo.

»Jeg tror, at denne her kamp bliver sværere end næste kamp. Hvis vi vinder i dag, så kan vi nå rigtig langt«, mener Andreas.

Familien derhjemme er standby til at bestille flybilletter til Sotji, hvor kvartfinalen spilles.

»Vi ses i Sotji!« råber flokken.

Andreas, Bo, Steen og Annette fra Hundested og Hillerød er på plads i Nisjnij Novgorod. ‘Næste stop, kvartfinale i Sotji!’ #vmdk pic.twitter.com/Adw41n1JH3 — Simon Kruse (@crusoes) 1. juli 2018

I gaderne i Nisjnij Novgorod er kroaterne dog i klart overtal. Damir Turkovic mener ikke, at Danmark er en let modstander.

»Jeg er bange. For alle i kroatien siger, Danmark, det klarer vi let. Men Danmark har et godt hold,« siger Damir Turkovic.

Han drager til stadion i en kroatisk vandpolohjelm, som støtte til en anden sport, hvor landet har klaret sig godt.

»Jeg tror på det. Vi har et bedre hold end Danmark, og bagefter møder vi sandsynligvis Spanien. Og i semifinalen kan alt ske«, siger Damir.

Ahhh. Baren flyver på benene efter russisk udligning. #vmdk pic.twitter.com/ZXJFmw4cCC — Simon Kruse (@crusoes) 1. juli 2018

Kampen mellem Danmark og Kroatien fløjtes i gang klokken 20.00 og - hvis man ikke er i Rusland - kan den ses på DR1.