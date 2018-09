Flere ofre søger erstatning i sag om sexdømt gymnastiklæge

Flere ofre har de seneste uger anlagt sag mod Michigan State University i sagen om den sexdømte sportslæge Larry Nassar.

Nassar er for længst blevet kendt skyldig i at have udnyttet sin position som læge på universitetet og i det amerikanske gymnastikforbund til at misbruge kvinder og piger seksuelt.

I foråret indgik Michigan State University forlig med 332 ofre, som blev tildelt en erstatning på sammenlagt 425 millioner dollar svarende til godt 2,7 milliarder kroner.

I den forbindelse blev der afsat yderligere 75 millioner dollar (485 millioner kroner), da universitet forventede, at flere ofre ville melde sig.

Mandag var der sat en deadline for de ofre, der ikke var en del af det første forlig.

Advokaten Gary Bender, der repræsenterer ti piger og kvinder, vurderer, at op mod 150 personer vil forsøge at få del i erstatningspuljen på 75 millioner dollar.

»Mine klienter var enten flove eller var ikke tidligere parate til at gå videre. De havde ikke fortalt deres forældre om misbruget og var ikke klar til at handle dengang,« siger Bender.

55-årige Larry Nassar er blevet idømt op mod 125 års fængsel for sine overgreb.

