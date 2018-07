Fifa vil efterforske kroatisk hyldest til Ukraine

Domagoj Vida indtog en af helterollerne, da Kroatien lørdag aften spillede sig i VM-semifinalen med en sejr over Rusland efter straffesparkskonkurrence. Men nu risikerer et efterspil at ramme forsvarsspilleren.

I et videoklip dedikerer Vida nemlig sejren til Ukraine. Da det kan opfattes som et politisk budskab, har Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) valgt at undersøge sagen nærmere.

I videoklippet råber Vida »ære til Ukraine«, inden den tidligere kroatiske spiller Ognjen Vukojevic tilføjer, »denne sejr er for Dynamo og Ukraine« med henvisning til Dynamo Kiev, som begge spillere har optrådt for.

Det står ikke klart, om det var hensigten, at videoen skulle publiceres offentligt, eller om det blot var en personlig besked, der senere blev lagt ud på videoportalen YouTube.

Til russiske medier har Vida sagt, at der blot var tale om en spøg. Men nu kan han i værste fald blive ramt af en straf, hvis Fifa finder grund til det.

Vida bragte Kroatien foran 2-1 mod Rusland i den forlængede spilletid i kvartfinalen. Siden scorede han også i straffesparkskonkurrencen.

I semifinalen på onsdag skal Kroatien møde England.

/ritzau/AP