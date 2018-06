Fifa udskyder spørgsmål om 48 lande til VM i 2022

Antallet af deltagende nationer til VM i 2022 i Qatar vil ikke blive behandlet, når kongressen i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) mødes i næste uge.

Det sker i Moskva i forbindelse med VM-slutrunden i fodbold, men her vil spørgsmålet om allerede at udvide antallet af deltagerlande til VM ikke komme på dagsordenen.

Det meddeler Fifa-præsident Gianni Infantino på et pressemøde, efter at Fifa Council (Fifas råd, red.), der består af 37 medlemmer, har holdt møde søndag.

»Administrationen i Fifa vil diskutere det med værtslandet, og så må vi se. Som det er lige nu, så er der en VM-slutrunde med 32 hold«, siger Infantino ifølge Reuters.

Det er allerede besluttet, at VM-slutrunden i 2026 skal have deltagelse af 48 hold, men i april opfordrede fodboldforbundet i Sydamerika (Conmebol) til, at man fremskynder processen og udvider allerede i 2022.

I Qatar har man hele tiden planlagt efter, at der deltager 32 hold i 2022.

Man opfører otte stadioner, men en udvidelse vil kræve mellem 12 og 14 stadioner, og det er næppe realistisk, uden at slutrunden pludselig skal have et andet land som medvært.

I forvejen er VM i 2022 allerede blevet ændret, så det i Qatar ikke foregår i juni og juli, men i stedet i november og december på grund af varmen i landet i juni og juli.

Ifølge Infantino er det alt for tidligt at svare på, om der kan findes en medvært i 2022.

»Den endelige beslutning er, at rådet træffer en beslutning, men det kan selvfølgelig ikke blive besluttet, uden at der er en aftale med Qatar,« siger Infantino ifølge AP.

Fifa-præsidenten fastslår, at afklaring under alle omstændigheder foreligger, inden kvalifikationskampene til VM i Qatar begynder.

/ritzau/