Fifa kårer Modric til verdens bedste fodboldspiller

Real Madrid-stjernen Luka Modric kan igen sole sig i hæder.

Mandag aften modtog kroaten således prisen som verdens bedste fodboldspiller i 2018, efter at han i slutningen af august blev kåret til den bedste spiller i Europa.

Det skete ved Det Internationale Fodboldforbunds (Fifa) prisfest i London, hvor en lang række kåringer er samlet under titlen "The Best Fifa Football Awards".

Prisen er for sæsonen 2017-18, og valget af Modric bryder med ti års prisregn over enten Cristiano Ronaldo eller Lionel Messi.

I løbet af de seneste ti år har både Ronaldo og Messi opnået hæderen fem gange hver.

I den periode er prisen blevet splittet op, så Fifa nu har sin egen kåring, mens også France Football har holdt fast i sin Ballon d'Or-pris.

Tidligere var Fifa en del af den prestigefulde kåring Fifa Ballon d'Or i et samarbejde med France Football, men for tredje år i træk er Fifa gået solo.

I Fifa-prisen stemmer både eksperter, landstrænere, anfører og befolkningen, mens Ballon d'Or-prisen bygger på ekspertvurderinger.

BLÅ BOG: Luka Modric Navn: Luka Modric. Født: 9. september 1985 (33 år). Fødested: Zadar, Kroatien. Nationalitet: Kroat. Højde: 172 centimeter. Position: Central midtbane. * Seniorkarriere: 2002-2008: Dinamo Zagreb (69 kampe, 21 mål). 2008-2012: Tottenham (160 kampe, 17 mål). 2012: Real Madrid (264 kampe, 13 mål). Landsholdskarriere: 115 kampe, 14 mål for Kroatien siden 2006. * Pokaler: Kroatisk mester: 2006, 2007, 2008 (Dinamo Zagreb). Kroatisk pokalmester: 2007, 2008 (Dinamo Zagreb). Spansk mester: 2017 (Real Madrid). Spansk pokalmester: 2014 (Real Madrid). Den spanske Super Cup: 2013, 2018 (Real Madrid). Champions League: 2014, 2016, 2017, 2018 (Real Madrid). VM for klubhold: 2014, 2016, 2017 (Real Madrid). Uefa Super Cup: 2015, 2017, 2018 (Real Madrid). Kåret som bedste spiller ved VM: 2018. Bedste spiller i Europa kåret af Uefa: 2018. Verdens bedste spiller kåret af Fifa: 2018. Årets spiller i Kroatien: 2007, 2008, 2011, 2014, 2017. Kilder: transfermarkt.com /ritzau/ Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Det er første gang i karrieren, at Luka Modric bliver kåret som verdens bedste spiller, og det sker efter en sæson, hvor Real Madrid-spilleren har haft stor stor personlig succes samt succes både med klub- og landshold.

Luka Modric var i foråret med til at vinde Champions League-trofæet for tredje gang i træk med Real Madrid, og kroaten har i alt vundet turneringen fire gange med Real Madrid, siden han skiftede fra engelske Tottenham.

Samtidig var Luka Modric med til at vinde den seneste VM-titel for klubhold med Real Madrid, og ved sommerens VM i Rusland væltede hæderen også ned over midtbanespilleren.

En stjerneparade: Værten Idris Elba i midten sammen med de 11 spillere fra Årets Hold, kåret af FIFA: David De Gea, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Eden Hazard, N'Golo Kante, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe og Lionel Messi.

Her blev Luka Modric kåret til slutrundens bedste spiller, efter at Modric og Kroatien nåede frem til VM-finalen, hvor det dog blev til et 2-4-nederlag til Frankrig.

Tidligere i karrieren er Luka Modric syv gange kåret til årets spiller i Kroatien.

Tidligere mandag blev franske Didier Deschamps kåret til verdens bedste træner ved prisshowet. Deschamps førte i sommer Frankrig til VM-guld.

Hos kvinderne blev Marta Vieira da Silva fra Orlando Pride igen kåret som verdens bedste spiller.

Det er sjette gang i karrieren, at den 32-årige brasilianer, som oftest blot kaldes for Marta, bliver kåret som verdens bedste.

Danske Kasper Schmeichel var nomineret i kategorien for verdens bedste målmand. Leicester-keeperen måtte dog se prisen gå til belgiske Thibaut Courtois fra Real Madrid.

/ritzau/