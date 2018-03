Fifa godkender brug af video til VM i Rusland

Der bliver videohjælp til dommerne ved VM-slutrunden i fodbold i Rusland denne sommer.

Det bekræftede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) fredag i forbindelse med et møde i Fifa i Bogota i Colombia.

- Vi kommer til at spille den første VM-slutrunde med videohjælp til dommerne. Det er blevet besluttet, og vi er utrolig glade for den beslutning, siger Fifa-præsident Gianni Infantino ifølge Reuters.

Det var sidste skridt fredag i Colombia mod vedtagelsen af at bruge det omdiskuterede VAR-system (Video Assistant Referee) som en hjælp til dommerne.

Beslutningen om at tage VAR i brug kommer 14 dage efter, at et regelpanel i verdensforbundet, som kendes under navnet Ifab, havde stemt for at skrive brugen af videohjælp ind i fodboldreglerne, skriver AP.

Dommerne kan bruge videooptagelserne til at gennemse og ændre beslutninger, som er fejlagtige.

Efter et møde for 14 dage siden erkendte Infantino, at VAR-systemet, som det er blevet brugt forskellige steder hidtil, endnu ikke er perfekt.

Systemet har været testet i de seneste 18 måneder forskellige steder i fodboldverdenen. Det er blandt andet brugt i Bundesligaen og i Serie A, mens VAR også blev benyttet ved Confederations Cup i Rusland i fjor.

I England har man også testet VAR-systemet undervejs i FA Cuppen.

Der spilles 64 kampe ved VM i Rusland, hvor 36 dommere skal i aktion sammen med deres dommerassistenter.

Flere af de udvalgte dommere har aldrig benyttet VAR tidligere.

Ifølge AP er Fifa på jagt efter en sponsor for VAR-systemet til VM, der spilles fra 15. juni til 14. juli.

/ritzau/