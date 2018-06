Fifa giver Rusland bøde for nynazistisk banner ved VM-kamp

Moskva. Det russiske landshold har fået en bøde af Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), efter at en tilhænger havde medbragt et nynazistisk flag til en VM-kamp.

Ifølge Fifas disciplinærkomité skal det russiske forbund betale 10.000 schweizerfranc - omkring 65.000 kroner. Banneret var medbragt af en russisk tilhænger i 0-3-nederlaget til Uruguay i Samara.

Ifølge Fifa bestod banneret blandt andet af tallene 88. Det bliver anset som en højreradikal kode for "heil Hitler", fordi h er det ottende bogstav i alfabetet.

I en anden sag er Serbien for anden gang under slutrunden blevet tildelt en bøde. Det skyldes, at en tilhænger havde medbragt et tjetjensk flag, der hyldede en nationalistisk bevægelse fra Anden Verdenskrig.

Det serbiske forbund skal derfor betale 20.000 schweizerfranc i bøde for at have vist et "politisk og krænkende flag" i onsdagens 0-2-nederlag til Brasilien i Moskva.

Fifa oplyser samtidig, at forbundet har sendt advarsler til det russiske og serbiske fodboldforbund for andre uspecificerede overtrædelser.

Marokkos fodboldforbund har også fået en rudekuvert fra Fifa. Det skyldes, at seks medlemmer af den marokkanske stab "tvang sig adgang til banen efter slutfløjtet" i forbindelse med 2-2 kampen mod Spanien.

Samtidig har Marokkos fløjspiller Noureddine Amrabat fået en advarsel for at have kritiseret Fifas omstridte videodommersystem, VAR, efter kampen i Kaliningrad.

/ritzau/AP