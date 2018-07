Fifa fordømmer Maradonas kritik af dommer efter England-sejr

Moskva. Det Internationale Fodboldforbund, Fifa, tog onsdag skarpt afstand fra udtalelser, der kom fra det argentinske fodboldikon Diego Maradona umiddelbart efter Englands sejr over Colombia i ottendedelsfinalen ved VM i Rusland.

Maradona udtalte efter kampen, at det var et "monumentalt røveri", at Fifa havde valgt amerikaneren Mark Geiger til at dømme kampen.

- Jeg undskylder over for det colombianske folk, men spillerne bærer ikke skylden. Her er en mand, der udpeger en dommer, der - når man googler ham - ikke bør dømme en kamp i denne størrelsesorden, sagde Maradona til en venezuelansk tv-station.

Den argentinske legende, der selv var med til at vinde VM i 1986, er inviteret til slutrunden af Fifa.

Hos Fifa er Maradonas ord ikke faldet i god jord. Forbundet kalder det "ekstremt ærgerligt" at høre kommentarerne fra "en spiller, der har været med til at skrive sportens historie".

- Som følge af kommentarer fra Diego Armando Maradona i forbindelse med gårsdagens ottendedelsfinalekamp mellem Colombia og England tager Fifa på det skarpeste afstand fra kritikken af dommernes præstation, hedder det i en erklæring fra Fifa.

- I øvrigt anser forbundet de yderligere kommentarer og antydninger for at være højst upassende og fuldstændig grundløse, tilføjes det.

Colombias anfører, Radamel Falcao, har også kritiseret Mark Geiger efter kampen. Han kalder dommerens præstation for en "skændsel".

Geiger tildelte England et straffespark i anden halvleg efter en nærkamp mellem Carlos Sánchez og Harry Kane.

- Det var tydeligt, at han altid dømte til Englands fordel ved alle 50-50-afgørelser, og det er en skændsel i en ottendedelsfinale, sagde Falcao efter kampen.

Mark Geiger har tidligere været suspenderet fra at dømme international fodbold. Det skete, efter en række tvivlsomme domme under en kamp mellem Panama og Mexico i 2015.

/ritzau/AFP