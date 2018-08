Fifa dopingtester e-sportsudøvere ved VM

Deltagerne ved verdensmesterskabet i konsolfodboldspillet Fifa 18 dopingtestes, som var de professionelle udendørsudøvere.

Det besluttede Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) forud for denne uges verdensmesterskab i det skærmbaserede fodboldspil, og spillerne har taget godt imod de første dage med dopingtestene.

»Det er fedt, at det føles som om, man er en superstjerne. Cristiano Ronaldo og alle de andre topspillere bliver dopingtestet, og det føles som om, man er en af dem«, siger e-sportsstjernen Mosaad "Msdossary" Aldossary fra Saudi-Arabien.

E-sportsudøverne bliver testet for forbudte stoffer ved en urintest.

»Det er lidt akavet at skulle tisse foran en kontrollant,« sagde tyskeren Michael »MegaBit« Bittner, da han som den første tilfældigt blev udtaget til en urintest.

»Men jeg forstår godt, at det er nødvendigt. Der var en kæmpe dopingskandale i Tour de France og i cykelsporten, og selv mange år efter tror folk, at cykelryttere er dopede. Den opfattelse skal vi undgå«, tilføjede tyskeren.

Fifa ventede med at indføre dopingkontrol i e-sport, men med en forøgelse af førstepræmiepuljen fra cirka 165.000 til 1,6 millioner kroner på bare to år, har Fifa besluttet, at e-sportsudøverne skal under samme etiske kodeks som professionelle fodboldspillere.

Waliseren Adam "dreamR" Barton har overhørt historier om konkurrenter, der har taget præstationsfremmende midler.

»Der er helt sikkert nogen, som har prøvet at snyde, og det skal vi have luget ud i, så det bliver en fair konkurrence. Der er stoffer, som kan forbedre koncentrationsevnen, og koncentration er meget vigtig i Fifa,« siger han.

Udfordringen for Fifa består i, at verdensmesterskabet, der er arrangeret sammen med spiludvikleren EA Sports, har 20 millioner spillere online på verdensplan.

I de mange indledende kampe spiller folk i deres eget hjem og er derfor umulige at teste.

Fifa eWorld Cup slutter lørdag med semifinaler og finale. Danskeren Marcus "Marcuzo" Jørgensen er en af deltagerne i semifinalerne.

