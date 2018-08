Fifa-aftale forhindrer opløsning af Ghanas fodboldforbund

Det Ghanesiske Fodboldforbund bliver alligevel ikke opløst, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det står klart, efter at Ghanas regering torsdag har indgået en aftale med Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), der skal sørge for, at der bliver ryddet op i nationens fodboldforbund efter anklager om korruption.

En tv-dokumentar fangede forud for sommerens VM-slutrunde forbundets formand, Kwesi Nyantakyi, i at tage imod en gave på 65.000 dollar (425.000 kroner, red.) fra nogle journalister. Nyantakyi har efterfølgende trukket sig.

Afsløringen sendte chokbølger gennem den fodboldglade nation, og Ghanas regering havde derfor planer om at opløse det nationale forbund.

For Fifa var det vigtigt, at korruptionen i landet blev bekæmpet, men Fifa havde samtidig krævet, at Ghanas fodboldforbund skulle være tilbage i drift senest 27. august.

Ghana risikerede blandt andet, at landet ikke kunne deltage i kvalifikationen til næste års African Cup of Nations, hvis man ikke efterkom Fifas krav.

I aftalen er parterne blandt andet blevet enige om at erstatte fodboldforbundets hovedbestyrelse med en "normaliseringskomité" bestående af nye folk.

/ritzau/