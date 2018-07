Fiat-strejke mod Ronaldo-køb fuser ud på festdag

Medarbejderne på Fiat-Chryslers fabrik i syditalienske Melfi havde varslet strejke, efter at Juventus købte fodboldstjernen Cristiano Ronaldo i Real Madrid.

Strejken skulle foregå fra søndag aften til tirsdag morgen. Det skulle kollidere med Ronaldos ankomst til Torino søndag.

Mandag gennemgik Ronaldo et lægetjek og bliver senere på dagen officielt præsenteret i Torino-klubben.

Men kun 5 ud af 1700 Fiat-medarbejdere tog del i strejken, oplyser en talsmand i Fiat ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa.

Det svarer til blot 0,3 procent af bilproducentens medarbejdere, og dermed blev strejken en fuser.

Årsagen til strejkevarslet var, at italienske medier har skrevet, at en del af Ronaldos løn bliver betalt med midler fra Fiat.

Det er spild af penge på en 33-årig spiller, mener medarbejderne ifølge fagforeningen USB.

»Er det fair? Er det normalt, at en person skal tjene millioner, og tusinder af familier skal løbe tør for penge i midten af måneden?« lød det fra USB i sidste uge.

Juventus er ejet af Agnelli-familien, som også ejer næsten en tredjedel af Fiat-koncernen, der producerer bilmærkerne Fiat og Ferrari.

Ronaldo har kostet Juventus 112 millioner euro og vil angiveligt få 30 millioner euro i løn om året i de kommende fire år.

Andre fagforeninger i Melfi har kritiseret USB for at forsøge at lave et pr-stunt og mener ikke, at Ronaldos klubskifte har noget med arbejdsrettigheder at gøre.

I Torino har Juventus-fansene hyldet og sunget for Ronaldo, da han ankom til klubbens anlæg for at gennemgå lægetjekket, og flere af de fremmødte fik autografer og selfies.

Ronaldo gik en tur på et løbebånd med elektroder på brystkassen og smilede til kameraet på en video på Juventus' Twitter-konto.

Klubben, som kalder dagen "CR7DAY", viser også portugiseren synge "Juve, Juve" efter at have hilst på de euforiske fans.

/ritzau/