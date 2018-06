Federer vinder i Stuttgart og slår topplacering fast

Tennisstjernen Roger Federer vandt søndag ATP-turneringen Mercedes Cup i Stuttgart, da han besejrede canadieren Milos Raonic i to sæt - 6-4, 7-6 (7-3).

Dermed sikrede den topseedede schweizer sig sin turneringssejr nummer 98 i karrieren.

Federer, der sprang grussæsonen over og har holdt turneringspause i flere måneder, vandt første sæt på 34 minutter, efter at han brød canadierens andet serveparti og selv holdt serv i resten af sættet.

Andet sæt måtte ud i tiebreak, da begge spillede formåede at holde serv. Her startede de to med at bryde hinanden, inden Federer til sidst brød canadieren endnu to gange og servede sættet og sejren hjem.

Allerede lørdag spillede Federer sig med en sejr i semifinalen tilbage som nummer et på verdensranglisten, når den næste rangliste offentliggøres mandag.

Han vil dermed tage førstepladsen tilbage fra Rafael Nadal, der erobrede den, da han tidligere på måneden vandt grand slam-turneringen French Open.

Det er sjette gang i karrieren, at Federer sætter sig på førstepladsen på verdensranglisten.

/ritzau/