Federer og Kerber sørger for lige finale i Hopman Cup

Hopman Cup skal afgøres i en mixeddoublekamp lørdag, efter Schweiz med Roger Federer først vandt herrernes singlekamp, mens Tyskland Angelique Kerber efterfølgende udlignede til 1-1 efter en sejr i kvindernes singlekamp.

I mixeddoublen spiller Federer sammen med Belinda Bencic, som tabte til Kerber. Hos tyskerne spiller Kerber og Alexander Zverev sammen. Kampen begynder 12.45 dansk tid.

Federer startede med at bringe Schweiz i front, med en forholdsvis overbevisende sejr over Zverev.

Schweizeren sejrede 6-7, 6-0, 6-2.

Federer skulle bruge lidt tid på at spille sig varm, men da han først ramte sit vanligt høje niveau, var han overlegen.

I første sæt holdt begge spillere serv sættet igennem, selv om begge havde muligheden for servegennembrud undervejs. Federer havde endda en mulighed i sættets sidste ordinære parti, men Zverev fik afværget forsøget.

Derfor skulle der en tiebreak til, og her fremtvang tyskeren tre sætbolde. Han havde kun brug for to, før han som den første spiller i 2018 vandt et sæt over den schweiziske stjerne.

Andet sæt var en helt anden historie. Bare 20 minutter skulle Federer bruge på at tildele tyskeren et såkaldt æg, da schweizeren vandt 6-0.

I det afgørende sæt fik Federer også sat Zverev under et tidligt pres, da han brød til 2-1 og bagefter servede sig på 3-1.

Herefter levnede verdensranglistens nummer to ikke sin 20-årige modstander en chance for at komme tilbage i kampen.

Med storspil brød Federer igen og kom efterfølgende på 5-1, før han kort efter sikrede sejren.

Federer har dermed vundet alle sine singlekampe under Hopman Cup.

Det samme har Angelique Kerber, efter hun slog Belinda Bencic med 6-4, 6-1.

Tyskeren var under pres efter Federers sejr, men ganske upåvirket gik hun ud og demonstrerede, hvorfor hun tidligere har toppet verdensranglisten.

Efter at være blevet brudt i sit eget første serveparti så hun sig ikke tilbage, og i alt skulle hun blot bruge en time på at besejre Bencic.

Tyskland vandt senest Hopman Cup i 1995, hvor Boris Becker og Anke Huber udgjorde det tyske hold.

Schweiz vandt senest titlen i 2001. Dengang var Roger Federer også på det schweiziske hold. Ved den lejlighed spillede han sammen med Martina Hingis.

/ritzau/