Federer nærmer sig rekord efter klar sejr i Wimbledon

Den schweiziske tennisstjerne Roger Federer er uden problemer klar til tredje runde i Wimbledon.

Onsdag vandt han ligesom mandag i tre sæt, denne gang med 6-4, 6-4, 6-1 over slovakken Lukas Lacko.

Federer, der sidste år vandt Wimbledon for ottende gang, brød afgørende til 4-3 i første sæt, og også i andet sæt var et enkelt servegennembrud tilstrækkeligt. Denne gang faldt det til stillingen 3-2.

I tredje sæt var der intet at rafle om. Federer var en klasse bedre og sejrede efter halvanden time på banen.

Federer har nu vundet 26 sæt i træk i Wimbledon. Hans rekord fra 2005-2006 lyder på 34.

Tredje runde i dette års turnering bliver fredag et møde med enten superserveren Ivo Karlovic eller Jan-Lennard Struff.

Tidligere onsdag banede den tidligere Wimbledon-finalist Milos Raonic sig også videre, men med noget større problemer, selv om sætcifrene lød 3-0.

Raonic, der ligeledes er kendt for at have en hård serv, vandt 7-6, 7-6, 7-6 over australieren John Millman.

Amerikaneren Sam Querrey, der i sidste år nåede semifinalen i turneringen, vandt sin kamp i anden runde med 7-6, 6-3, 6-3 over Sergiy Stakhovsky.

/ritzau/