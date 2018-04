FCN i bronzejagt: FCK-succes påvirker os ikke

Farum. FC Nordsjælland var seks point foran FC København, da mesterskabsspillet blev sparket i gang i Alka Superligaen.

Siden da er forspringet dog skrumpet helt ned til et enkelt point, og der er pludselig meget hård konkurrence om bronzemedaljerne, som også giver deltagelse i Europa League-kvalifikationen.

I FC Nordsjælland forsøger man dog at holde hovederne kolde, og anfører Mathias Jensen slår efter søndagens 3-4-nederlag hjemme til Brøndby fast, at situationen ikke påvirker den unge trup.

- Selvfølgelig kan vi se, at forspringet er skrumpet, men det er ikke det, vi koncentrerer os om. Det ændrer ikke på, hvordan vi går ind til kampene.

- Det har kørt bedre for FCK i foråret, end det har for os. Men vi mangler stadig at møde dem på hjemmebane, og jeg tror sagtens, vi kan slå dem, siger Mathias Jensen.

Cheftræner Kasper Hjulmand har samme holdning som sin unge anfører.

- Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke tænker på det. Vi ved, FCK er der, og selvfølgelig kæmper vi om tredjepladsen, siger Hjulmand.

- Vi følger med i, om de taber eller vinder, men det er jo ikke sådan at det påvirker os, når vi spiller kampene, eller at jeg står og fokuserer på FCK i mine oplæg til kampene.

- Vi spiller kampene for at vinde hver gang, og det påvirker os ikke på andre måder, end at vi følger med og ved, hvordan situationen er, siger Kasper Hjulmand.

FCKs succes kommer da heller ikke som nogen overraskelse for træneren.

- Jeg har vidst fra starten, at FCK ville komme flyvende i det her forår, og jeg synes, de har bevist, at de er stærke, siger Hjulmand, som glæder sig over, at skadede spillere er på vej tilbage og klar til de sidste fem kampe.

- Vi er klar på en slutspurt. Vi har fem kampe, og vi håber at få vendt nogle af de tætte kampe over til vores fordel, siger Kasper Hjulmand.

FC Nordsjælland møder Brøndby igen allerede på søndag.

