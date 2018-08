FCN er færdig i Europa League efter hæderligt nederlag i Beograd

FC Nordsjælland var på forhånd ikke spået store chancer i Beograd torsdag aften, og missionen lykkedes da heller ikke.

FCN tabte trods et tidligt føringsmål 2-3 i returmødet med Partizan og måtte efter en hæderlig indsats erkende, at eventyret i kvalifikationen til Europa League sluttede.

Med et samlet nederlag på 3-5 er FCN ude af jagten på gruppespillet, inden turneringen går ind i sin sidste kvalifikationsrunde, playoffrunden.

Nordsjællænderne leverede et overraskende føringsmål efter kun ni minutter, da Andreas Skov Olsen blev sendt i dybden med en stikning.

Den 18-årige midtbanespiller holdt hovedet koldt og sparkede bolden sikkert i mål til 1-0.

Så var der skabt spænding, men den tidlige scoring blev hurtigt vekslet til en udligning.

Bare to minutter senere slog Partizan til, og efter et hjørnespark headede Nemanja Miletic bolden i mål til 1-1.

FCN skulle stadig blot score en enkelt gang for at udligne 1-2-resultatet fra den første kamp, men efter en halv time gik det galt igen.

Marko Jankovic' afslutning blev rettet af, og bolden strøg i mål til 2-1-føring til serberne.

Det blev værre endnu for FCN, inden pausefløjtet lød, for fem minutter senere resulterede et hjørnespark igen i et mål til Partizan.

Bolden fik lov at passere i feltet, og så kunne Svetozar Markovic øge til 3-1, og dermed så det sort ud for gæsterne.

FCN gik til pause bagud 2-5 i det samlede regnskab, og det blev trods alt for svært at indhente.

FCN kom til en afslutning på overliggeren efter lidt over en time, da en Partizan-forsvarer fik sendt bolden på træværket, men kort forinden havde hjemmeholdet forsøgt sig.

FCN var dog ikke spillet ned og havde vanen tro ofte fat i bolden, og med et kvarter igen kom reduceringen.

Andreas Skov Olsen trykkede af, og bolden sprang ud til Jonathan Amon, som fra tæt hold gjorde det til 2-3.

FCN pressede på, og en kæmpe mulighed til Mads "Mini" Pedersen kunne have givet en udligning i slutfasen, men der var ikke flere mål i opgøret.

