FCM-træner: Jeg har sjældent set et så godt Brøndby-hold

Herning. Torsdagens topbrag i Herning mellem FC Midtjylland og Brøndby endte med en 1-0-sejr til udeholdet fra Brøndby.

Med sejren går Brøndby forbi FCM i tabellen, og indtager dermed førstepladsen i Alka Superligaen. Sejren kom i hus på hårdt arbejde og et særdeles aggressivt genpres.

FCM-træner Jess Thorup er da heller ikke bleg for at rose udeholdet efter nederlaget.

- Brøndby har gjort det godt. Stor kredit til dem. Man skal huske at tage hatten af for modstanderne engang imellem. Jeg har sjældent set et hold fra Vestegnen, der gør det bedre end dem lige nu, siger Jess Thorup.

- De er vendt tilbage til deres gode, gamle dyder, så stor kredit til Zorniger og det arbejde, de render og laver derovre.

Med sejren tangerer Brøndby klubbens højeste pointantal efter 23 runder i Superligaen. På trods af det var Brøndby-spillerne efter kampen ikke meget for at udpege sig selv som favoritter til mesterskabet.

- Jeg er ikke bange for at sige noget, men jeg vil ikke sige, at vi er favoritter nu. Vi er en af favoritterne, når vi ligger, hvor vi ligger. Det er klart, siger Hany Mukhtar.

Tyskeren mødte opbakning til sine defensive udmeldinger hos holdkammerat Kasper Fisker.

- Jeg tror, at vores målsætning inden sæsonen var top-6, så det er det, vi går efter, siger en grinende Fisker.

Hos FC Midtjylland gav Erik Sviatchenko ikke meget for Brøndbys defensive udmeldinger.

- De har deres stil, hvor de åbenbart er rigtig fåmælte omkring, hvad de går efter. Det er op til dem, men selvfølgelig går de efter det. Ellers ville de heller ikke stå og slå sig selv på brystet efter kampen, siger han.

Der resterer nu tre runder af grundspillet i Alka Superligaen inden mesterskabsslutspillet indledes.

