FCM-træner håber at beholde sin brede trup

Herning. FC Midtjylland vandt søndagens sene kamp i Superligaen mod Randers FC med 3-0 efter scoringer af Awer Mabil, Rasmus Nicolaisen og Mayron George.

Hjemmeholdets trup var præget af rotation i forhold til kampen mod Malmö FF i Europa League torsdag og viste dermed FCM's bredde.

Lige netop den bredde er det, der skal til, hvis FCM skal lykkes med sine ambitioner, mener klubbens cheftræner, Jess Thorup.

- Det var vigtigt, at folk fik lov til at vise sig frem. Jeg har rigtig mange dygtige spillere at tage af, så det bliver spændende at se, hvem der bliver valgt frem til returopgøret.

- Der skal være hård kamp om pladserne. Det er den måde, vi alle bliver bedre og skarpere på, siger FCM-træneren.

Jess Thorup er meget glad for den trup, han har til rådighed, og han forventer ikke, at klubben ændrer på hans spillermateriale frem mod afslutningen på sommerens transfervindue.

- Lige nu skal vi forbi torsdagens kamp mod Malmö, før vi begynder at tænke i den retning. Umiddelbart håber og tror jeg ikke, at der sker noget, understreger træneren.

I forhold til indkøb har FCM's Claus Steinlein tidligere udtalt, at det eneste, klubben manglede, var en 10'er, men heller ikke her er det sikkert, at FCM agerer på transfermarkedet.

- Vi købte en spiller (Dominick Drexler, red.) til den position, da vi mente, at her kunne nogen komme ind og løfte nogle ting i kampene.

- Der er ikke nogen, der er kommet ind endnu, men det er en position, hvor vi tænker, at der kan vi gøre en forskel, siger Thorup.

/ritzau/