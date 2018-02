FCM-træner: Fantastisk at slå FCK med akademispillere

Herning. FC Midtjylland vandt med 3-1 over FC København søndag, hvilket sikrer FCM førstepladsen i Alka Superligaen i minimum en uge mere.

FCM solgte tre stamspillere i vinterens transfervindue og var hæmmet af en skade til angrebsprofilen Paul Onuachu søndag.

Efter sejren var det da også en meget tilfreds FCM-træner Jess Thorup, der evaluerede sit holds bredde.

- Det er fantastisk og sindssygt flot, at vi kom ud og slog FCK med 3-1 med fem akademispillere i startopstillingen, siger Jess Thorup.

Specielt det unge nigerianske talent Frank Onyeka, der scorede senest mod AC Horsens og igen mod FCK, bringer glæden frem hos FCMs cheftræner.

- Frank har gjort det rigtig godt i opstarten. Han har prøvet at spille midterforsvarer, højreback og central midtbanespiller, men han er faktisk lidt mere en hængende angriber.

- Frank har gjort det virkelig godt, og det var kun et spørgsmål om tid, før at han skulle bringes ind. Han er jo en af de næste, der skal gribe de chancer, der kommer, for der er jo plads til nogle nye spillere.

- En ting er, at Frank fik chancen som helt ung og uprøvet på et fyldt MCH Arena. Noget andet er, at han gik ind og scorede og leverede den præstation. Det var fedt og se, siger FCM-træneren.

Mikkel Duelund, der også scorede i kampen, er ligeledes begejstret over FCM's bredde og Onyeka.

- Alexander Sørloth var en spiller, der var skræddersyet til vores system, og Paul Onuachu er en meget vigtig spiller for os.

- Nu havde vi en spiller på bænken, der kom ind og udfyldte rollen på en lignende måde, og det er helt fantastisk.

- Vil man vinde guld, så skal man have en stærk bredde, og det synes jeg, at vi har, siger Mikkel Duelund.