FCM ser uafgjort i Brøndby som en sejr

Brøndbyvester. FC Midtjylland tager fra Brøndby med en følelse af, at holdet hentede en sejr i søndagens 2-2-kamp.

To gange var midtjyderne bagud på Brøndby Stadion, og så måtte cheftræner Jess Thorup ovenikøbet se angriberen Mayron George blive udvist med 25 minutter tilbage af opgøret.

- Der er stor forskel på at tabe og få uafgjort. Det ene point er som en sejr.

- Med et nederlag havde vi mistet et skridt, men nu kan vi i stedet gå på landsholdspause med et boost, siger Thorup.

Mayron George udlignede før pausen til 1-1, og så sikrede Erik Sviatchenko gæsterne 2-2 på et hovedstød med ti minutter tilbage af opgøret.

Dermed fik FCM også rejst sig, efter at holdet i torsdags på eget græs blev slået 0-2 af Malmö FF og dermed missede en plads i gruppespillet i Europa League.

- Jeg må rose holdet for at bringe den moral og tro på tingene efter den mavepuster mod Malmö, og at vi kom bagud to gange og til sidst spillede med en mand i undertal, siger Thorup.

Hos Brøndby er der til gengæld stor skuffelse over det uafgjorte resultat.

20-årige Nikolai Laursen, der lagde op til Hany Mukhtars 1-0-scoring, og senere gjorde det til 2-1, havde håbet på en rolle som matchvinder.

- Vi var 11 mod 10, og vi skal vinde kampen. Vi må ikke smide sejren.

- Vi stod og sov nogle gange, og det må vi ikke. Så får vi 2-2 i stedet for at vinde 2-1 eller måske 3-1, siger han.

Både FCM og Brøndby kan nu holde to ugers kamppause. 16. marts får FCM besøg af Superligaens førerhold fra FC København, mens Brøndby tager imod Sønderjyske.

/ritzau/