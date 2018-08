FCM henter dansk forsvarsspiller hjem fra Belgien

FC Midtjylland har været på indkøb i Belgien.

Fredag skriver klubben i en pressemeddelelse, at man har købt den danske forsvarsspiller Alexander Scholz i Club Brugge.

25-årige Scholz har fået en femårig kontrakt hos midtjyderne. Han skifter tilbage til hjemlandet efter seks år udenfor landets grænser.

- I Alexander får vi en dansk forsvarsspiller, som både er teknisk stærk og duelstærk, og vi glæder os rigtig meget til samarbejdet, siger FC Midtjyllands sportschef, Svend Graversen, i pressemeddelelsen.

Cheftræner Jess Thorup glæder sig over den seneste tilføjelse til truppen.

- Han er en vinder og en holdspiller. Alexander er en dygtig forsvarsspiller, som er god på bolden og har gode visioner i sit fremadrettede spil. Derudover er han dygtig i en-mod-en-spillet, siger cheftræneren.

Alexander Scholz er kommet hjem til Danmark igen for at vinde titler. Han ser frem til at give sig 100 procent for klubben og dens fans.

- Det skal vi altid forvente og kræve af hinanden. Sammenhold og fællesskab er afgørende for mig - både i forhold til fans og i omklædningsrummet. Det er noget af det allerbedste for mig som fodboldspiller, siger Midtjyllands nyeste spiller.

I Danmark har Scholz tidligere tørnet ud for Vejle, indtil han i 2012 skiftede til islandske Stjarnan.

Senere samme år tog han til Belgien, hvor det i første omgang blev til tre år i klubben Lokeren. Her gjorde han sig bemærket, da han scorede kampens eneste mål i Lokerens pokalfinalesejr i 2014 over Zulte Waregem.

Efter Lokeren blev det til to og et halvt år i Standard Liege, inden han i januar i år skiftede til Club Brugge, som han i maj blev belgisk mester med.

Danskeren har i alt spillet 18 landskampe på de danske U19- og U21-landshold.