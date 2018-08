FCM-anfører skuffet efter CL-exit: Vi manglede skarphed

Det blev en skuffende aften set med danske øjne, da fodboldklubben FC Midtjylland onsdag aften skulle forsøge at spille sig videre fra anden runde i Champions League-kvalifikationen.

Med 0-0 og en generelt set middelmådig præstation hjemme mod kasakhiske FC Astana røg FC Midtjylland ud med samlet 1-2.

Og det var ikke godt nok, erkender midtjydernes anfører, Jakob Poulsen.

»Vi er selvfølgelig sindssygt skuffede over ikke at gå videre. Set over de to kampe synes jeg, at det er et hold, som vi burde have slået ud, så derfor er jeg ret skuffet,« siger han ifølge bold.dk.

»Jeg synes, at vi i begge kampe manglede skarphed. I den første kamp scorede de på to langskudsmål, som godt nok var vildt godt sparket ind begge to, men stadigvæk manglede vi lige den sidste skarphed til at komme tættere på manden.«

»Samtidig brændte vi også nogle muligheder, som vi burde have scoret på, og den skarphed kunne have givet et helt anderledes udgangspunkt til returkampen,« siger Jakob Poulsen.

Anføreren mener, at FC Midtjylland ikke formåede at skabe nok chancer i returkampen i Herning, en påstand det var svært at være uenig i.

Faktisk kunne FC Midtjylland meget nemt have tabt returkampen, hvor FC Astana havde de bedste chancer.

Men FC Midtjylland-målmand Jesper Hansen stod en god kamp og havde flere vigtige redninger.

Mens FC Astana skal møde Dinamo Zagreb i Champions League-kvalifikationens tredje runde, bliver FC Midtjylland overført til Europa League-kvalifikationen.

Her skal den danske klub i tredje runde møde enten The New Saints fra Wales eller Lincoln Red Imps fra Gibraltar.

/ritzau/