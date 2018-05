FCM-anfører: Presset er størst på Brøndby i guldkamp

Duellen om det danske mesterskab fortsætter fredag aften, hvor både Brøndby og FC Midtjylland er i aktion i Superligaen.

Med to kampe tilbage er topholdene placeret side om side med 79 point, men Brøndby fører på en bedre målscore.

FCM er syv mål bagud på den konto og skal fredag aften møde FC København på udebane. Brøndby gæster samme aften AC Horsens.

FCM-anfører Jakob Poulsen mener, at Brøndby har det mentalt hårdere, fordi sjællænderne har smidt fem point i de seneste to kampe. I mandags hentede FCM tre point med en 1-0-sejr i Brøndby.

»Presset er vel nok størst på dem stadig. De ligger stadigvæk til at vinde. Og med fire runder igen var de foran med fem point. Så presset er på dem.«

»Vi hænger os ikke så meget i, hvad Brøndby går og laver. Vi går ind til de sidste to kampe for at vinde dem, og så må vi se, hvor langt det rækker.«

»Så vil vi helt klart have gjort vores til, at det mesterskab skal til FC Midtjylland,« siger Jakob Poulsen.

FCM-stopperen Kian Hansen vurderer ikke, at situationen er ændret efter mandagens sejr over Brøndby.

»Brøndby har forhånden, og så må vi kigge på det efter fredagens kamp. Det bliver en sindssygt svær kamp for os.«

»Det er heller ikke sjovt at komme til Horsens. Det er nogle bøvlede gutter at komme over til. Forhåbentlig kan vi få lidt hjælp, og så må vi selv gøre arbejdet færdigt,« siger Kian Hansen.

Selv om Brøndby er FCK's ærkerival, så regner FCM-kantspilleren Marc Dal Hende ikke med, at der bliver uddelt gaver i Parken.

»Jeg tror ikke, at vi får noget foræret derinde. Det ville i hvert fald undre mig rigtigt meget. Det ville da være fint med lidt hjælp, hvis de ville give os det.«

»Men FCK har en tredjeplads at spille for, og Parken er et rigtigt svært sted at spille. Så det bliver en svær kamp, men vi skal ud og vinde resten. Det ved vi.«

»Det har været et kapløb i hele sæsonen. Nu er det blevet endnu tættere, og det er bare til vores fordel,« mener Marc Dal Hende.

Fredagens kamp mellem FCK og FCM går i gang klokken 18, mens FCM og Horsens fløjtes i gang to timer senere.

