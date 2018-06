Forsvarschef forlader FCK for at være tæt på familien

FC København har solgt forsvarsspilleren Erik Johansson til svenske Djurgårdens IF.

Personlige og familiære forhold er årsag til, at svenskeren vender tilbage til Sverige og Stockholm, skriver FCK på sin hjemmeside.

»Det er en meget speciel situation, hvor Erik er kommet til et punkt, hvor han ikke føler, at han af familiære årsager kan blive i København, men er nødsaget til at vende tilbage til Sverige,« siger FCK-manager Ståle Solbakken til klubbens hjemmeside.

Tidligere i år friede Johansson til landsmanden og tv-værten Carina Berg, der har et barn fra et tidligere forhold. Og derfor ønsker forsvarsspilleren at begynde et nyt familieliv hjemme i Stockholm.

»Der skal ikke være tvivl om, at vi er ærgerlige over, at det er endt sådan, men det er mennesker, vi arbejder med, og derfor må vi acceptere, når den slags sker i livet,« siger Solbakken.

»Erik har haft et stærkt ønske om det her og har selv accepteret de personlige økonomiske betingelser, der følger, når man køber sig ud af en kontrakt.«

FCK har allerede fundet en afløser i Sotirios Papagiannopoulos.

Johansson takker FCK for den løsning, der er fundet. Svenskeren havde kontrakt med FCK frem til sommeren 2021.

»Jeg er ked af, at jeg forlader FCK på den her måde, men for mig var der ikke nogen anden udvej. Jeg har et meget stærkt behov for at kunne være hos min familie, og det kunne kun lade sig gøre ved at flytte til Stockholm.«

»Jeg er også glad for, at Djurgårdens IF også har bidraget til den her løsning. Jeg har haft en fantastisk tid i FCK og København, hvor jeg har oplevet store ting og fået stærke venskaber,« siger Erik Johansson.

/ritzau/