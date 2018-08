FCK-målscorer: Hele København har savnet denne følelse

København. Nicolaj Thomsen følte, der skulle noget ekstra til, da FC Københavns kantspiller havde scoret til 2-1 i søndagens 3-1-sejr over Brøndby.

Så han smed den jyske beskedenhed og sin kamptrøje i jubelrus og fejrede det afgørende mål med FCK-fansene i den ene endetribune af Parken.

At det medførte et obligatorisk gult kort betød mindre, da advarslen var det hele værd, forklarede Thomsen.

- Hele København har savnet denne følelse, og det var en kæmpe forløsning. Ikke kun for os, men specielt for alle dem på tribunerne. Man kunne mærke, at stadion løftede sig i de sidste minutter.

- Vi kunne mærke følelsen af, at vi er på vej tilbage. Det var en hård sidste sæson, siger Thomsen.

I fem indbyrdes kampe mod Brøndby i sidste sæson lykkedes det ikke FCK at vinde en eneste.

Udtrykket er ændret på det nuværende FCK-hold, mener Thomsen.

- Vi spillede en kamp med rigtig fed energi. Noget af det, vi har fået faset ind i vores spil over de seneste par kampe, er mentaliteten om at vinde bolden tilbage, når vi har mistet den.

- Det spreder sig godt ind på holdet, og vi får god energi. Det var en god kamp fra vores side, siger Thomsen.

Viktor Fischer, FCK's 3-1-målscorer, mener også det er vigtigt med en sejr over Brøndby. Men det skal ikke overskygge et andet og vigtigere element.

- Vi konkurrerer ikke så meget mod Brøndby. Vi konkurrerer mod os selv. Det er virkelig det, som har løftet os lige for tiden. Folk er meget opsatte på at gøre deres bedste, for at vi løfter os som hold.

- Så det ikke bliver en kamp mellem os og Brøndby eller os og FC Midtjylland. Det er os selv, der skal løfte os, forklarer Fischer.

- Vi viste mod Brøndby, at hvis vi kan styre os selv, så vinder vi fodboldkampen. Det var en fed oplevelse, siger angriberen.

FCK-træner Ståle Solbakken ser også fremskridt på holdet, men nordmanden påpeger, at Brøndby efter Ante Ercegs scoring til 1-1 var tæt på at komme foran flere gange.

- Brøndby havde sin bedste periode efter udligningen, og psykologien lå til dem i kampen. Men vi kom flot tilbage og skabte store chancer.

- Jeg er meget tilfreds med måden, vi gennemførte det på taktisk og mentalt. Vi lignede et hold, der begynder at komme op og er der, hvor vi skal være fysisk, siger Solbakken.

/ritzau/