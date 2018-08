FCK, FCM og Brøndby bakker hinanden op i Europa

FC Midtjylland, Brøndby, FC København og FC Nordsjælland kan fortsat gøre sig forhåbninger om kvalifikation til det lukrative gruppespil i Europa League.

Torsdag aften er de fire danske hold i aktion for første gang i tredje kvalifikationsrunde - den næstsidste kvalifikationsrunde før gruppespillet.

Præmiepenge og tv-penge for deltagelse i Europa Leagues gruppespil indbringer cirka 50 millioner kroner. Champions League indbringer i nærheden af det firedobbelte. Det er meget store summer i dansk klubfodbold.

Derfor kunne man da også fristes til at tro, at de danske topklubber på linje med de fleste fans nødigt ønsker, at konkurrenterne sætter store millionbeløb ind på kontoen. Men sådan forholder virkeligheden sig ikke.

Fodboldlederne i de største klubber ser i stedet positive synergier på dansk fodbolds vegne, hver gang et dansk hold kvalificerer sig til et europæisk gruppespil.

Svend Graversen, sportschef i FC Midtjylland, er en af dem, som støtter konkurrenterne.

- Vi holder 100 procent med de andre danske hold. Det er vigtigt for dansk fodbold, at vi får succes i Europa, og det vil være et drømmescenarie at få fire danske hold i et gruppespil.

- Man skal kigge ud over egen navle. Deltagelse i et europæisk gruppespil er et udtryk for, at dansk fodbold bevæger sig fremad, og det har alle klubber gavn af, siger Graversen.

Dansk succes i Europa vil gøre det nemmere for alle superligahold at tiltrække spillere af høj kvalitet, mener FC Københavns manager, Ståle Solbakken.

- Jeg holder med de andre danske hold i Europa. Flere hold i gruppespillet øger kvaliteten i ligaen, det gør spillere lettere at tiltrække for alle klubber, og dansk fodbold får internationale referencer overalt, siger Solbakken.

Mens FCK næsten hvert år deltager i et europæisk gruppespil, og FC Midtjylland var med i et gruppespil for tre år siden, har Brøndby ikke ramt en europæisk jackpot, siden Michael Laudrup var træner i klubben.

Det ændrer dog ikke på, at klubbens sportsdirektør, Troels Bech, ser på det med positive briller, hver gang klubbens konkurrenter tjener europæiske millioner.

- Jeg holder også med de andre danske hold i Europa, selv om det er hold, vi er direkte rivaler til i Superligaen. Det kan da være særligt udfordrende at holde med FC København, men det er lykkedes mig at kigge mere på nationaliteten end klubfarven.

- Hvis man kun bruger økonomien som en snæver vinkel, så er det da rigtigt, at det ikke gavner os, at vores konkurrenter får flere penge, men en bedre europæisk rangering til Danmark giver også Brøndby en bedre chance for at komme med i europæiske gruppespil, siger Troels Bech.

