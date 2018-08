FC Nordsjælland udlejer forsvarstalent til svensk klub

Farum. FC Nordsjælland-spilleren Viktor Tranberg skal spille resten af året i den svenske Allsvenskan-klub Örebro.

Det meddeler FC Nordsjælland på sin hjemmeside.

Efter en god start i klubben har den 21-årige forsvarsspiller kun fået meget begrænset spilletid i den seneste tid, og det er hovedårsagen til lejemålet med Örebro.

- Viktor har brug for mere spilletid, end hvad vi kan give ham lige nu.

- Derfor håber vi på, at en udlejning kan give ham den spilletid, han har brug for, således at han kommer stærkere tilbage og kan konkurrere om pladserne på Superliga-holdet, siger FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen.

Viktor Tranberg er afklaret med, at han på den korte bane skal væk fra FC Nordsjælland for senere at kunne komme i betragtning til holdet.

- Jeg glæder mig til at komme ud og få noget mere spilletid, hvis jeg gør det godt nok.

- Jeg har trippet lidt den seneste periode for at få lov til at spille, og derfor tror jeg på, at dette kan blive et godt ophold for mig, siger han.

Viktor Tranberg har spillet i alt 35 kampe for FC Nordsjælland, siden han fik debut for to år siden.

