FC Nordsjælland-træner ærgrer sig over salg af stortalent til Juventus

FC Nordsjælland sagde tidligere denne uge farvel til den 18-årige angriber Nikolai Baden Frederiksen.

Frederiksen, som nåede at spille 11 kampe i Superligaen og score tre mål for FCN, har skrevet under på en fireårig kontrakt med Juventus.

Men den unge angribers skifte til den italienske storklub ærgrer FC Nordsjællands cheftræner Kasper Hjulmand.

»Jeg har det ikke så godt med det. Jeg synes ikke, det er det rigtige skifte for ham,« siger Hjulmand om angriberen, som ikke har været specielt meget med omkring førsteholdet i denne sæson.

»Årsagen til, at han ikke været med her, skyldes ikke, at vi ikke troede på ham, men at vi har villet bygge ham op, fordi vi vidste, at han kunne blive rigtig, rigtig god.«

»Jeg håber selvfølgelig det bedste for ham, for han er en god dreng og en god spiller, men jeg havde gerne beholdt ham, og jeg synes, det havde været det rigtige for ham og for os.«

Hjulmand mener, at det havde været bedre for Frederiksen at vente med et forlade klubben efter at have slået igennem for FCN.

»Han tager til et U23-hold, mens en spiller som Mathias Jensen (som er skiftet til Celta Vigo, red.) er taget til et førstehold.«

»Det er det bedste for vores forretning og for spilleren. De skal slå igennem for os først, og så kan de blive solgt til et førstehold ude i Europa.«

»Jeg mener ikke, at det er vejen for vores unge spillere at skulle tage til U23-hold, og det er klubben også enig i.«

FCNs sportschef Carsten V. Jensen forklarer, at et salg af Frederiksen blandt andet blev aktuelt, da FC Nordsjællands kontrakt med angriberen stod til at udløbe om to år.

»Nogle gange går mekanismerne i denne verden imod os og vores strategi, og så må vi vurdere, hvad der er det rigtige at gøre. Her så vi, at et salg var det rigtige,« siger Jensen.

»Vi har arbejdet med ham i tre år, og så er det vigtigt, at vi kapitaliserer på den værdi, der er blevet skabt, frem for måske at vente et år eller to, og der ingenting sker, med tanke på at vores aftale med ham ikke var længere end to år.«

Søndag blev det til sæsonens anden sejr i Superligaen for FC Nordsjælland, da de hjemme slog oprykkerne fra Vejle med 2-0 efter mål fra Andreas Skov Olsen og Jonathan Amon.

/ritzau/