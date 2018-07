FC Nordsjælland satte en stopper for Vendsyssel

Så gik den ikke længere for Vendsyssel FF, der søndag indkasserede det første pointtab efter oprykningen til Superligaen, da holdet på udebane tabte 0-3 til FC Nordsjælland, der modsat hentede sæsonens første ligasejr.

I fraværet af flere profiler viste de unge FCN-spillere klassen, og efter lidt startvanskeligheder blev sejren slået fast med fornemt spil efter pausen.

Med sejren står FCN noteret for fem point efter tre kampe, hvilket er ét mindre end den nordjyske oprykkerklub.

FCN havde til kampen skiftet hele syv mand siden torsdagens 1-0-sejr over svenske AIK i Europa League-kvalifikationen, og den store rotation virkede til at sætte sit præg på værternes spil, der i første halvleg sjældent hang sammen.

Her var det gæsterne, der uden at sprudle markerede sig bedst med et par tilnærmelser mod Nicolai Larsens mål, men FCN-keeperen blev ikke truet for alvor.

De gode Vendsyssel-takter hjalp dog lige lidt, da værterne fire minutter før pausen viste lidt af den klasse, der sikrede holdet bronze i sidste sæson.

Efter et par gode kombinationer blev Nicklas Strunck sendt alene igennem, og med en god førsteberøring scorede midtbanespilleren sit første superligamål.

Scoringen gav selvtillid, og det var et langt mere livligt FCN-mandskab, der kom ud efter pausen. Kampbilledet var helt forandret.

Nicolai Flø holdt gæsterne inde i kampen med flere store redninger, men efter 68 minutter måtte han kapitulere, da Andreas Skov Olsen rundede Vendsyssel-keeperen, og så kunne den 18-årige angriber let fordoble føringen.

I kampens sidste minut cementerede en anden indskifter, Godsway Donyoh, sejren, da den ghanesiske angriber sikkert eksekverede et tvivlsomt dømt straffespark og gjorde det til slutresultatet 3-0.

