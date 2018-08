FC Midtjylland tager den niende sejr i træk over Horsens

Herning. FC Midtjylland vandt søndag aften med 3-0 over AC Horsens i Superligaen, og sejren sender de forsvarende danske mestre op på en delt tredjeplads, mens Horsens er at finde på en tiendeplads.

Først var det FCMs anfører, Jakob Poulsen, der bragte midtjyderne på 1-0, da han scorede fra straffesparkspletten.

Netop indskiftede Gustav Wikheim udbyggede kort inde i anden halvleg føringen, inden Mayron George til sidst lukkede kampen med sin scoring til 3-0.

Dermed har FCM vundet de seneste ni indbyrdes opgør mod Horsens, hvoraf de sidste fire er blevet vundet uden at indkassere mål mod Bo Henriksens tropper.

I første halvleg var det værterne fra FCM, der havde bolden mest, men de forsvarende danske mestre havde meget svært ved at få noget ud af spilovertaget.

Horsens stod stærkt i det defensive, og gæsterne formåede at holde FCM fra keeper Metaj Delacs mål i det meste af første halvleg, men i sidste ende betalte hjemmeholdets ihærdighed sig.

Efter 35 minutter fik Paul Onuachu tilkæmpet sig et straffespark, da han blev nedlagt i feltet. Samtidigt blev Horsens' Mads Juel Andersen tildelt sit andet gule kort og vist ud for forseelsen.

Midtjydernes anfører, Jakob Poulsen, bragte herefter FCM foran med 1-0.

FCM skiftede i pausen en skadet Mikkel Duelund ud, og erstattede ham med den norske profil Gustav Wikheim, der straks udbyggede føringen med en scoring kort inde i anden halvleg.

Et kvarter senere var FCM tæt på endnu et mål, da et angreb endte for fødderne af den finske midtbaneprofil Tim Sparv, men hans afslutning tog stolpen.

Med kort tid tilbage af opgøret lukkede og slukkede Mayron George kampen med sin scoring til 3-0, som også er hans første i FCM-trøjen.

/ritzau/