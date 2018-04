FC København sælger angriberen Andrija Pavlovic

København. Andrija Pavlovic er røget ud i kulden hos FC København, og nu står det også klart, at han ikke er en del af planerne i næste sæson.

FC København er nemlig enig med Rapid Wien om et salg, der sender Pavlovic til Østrig efter denne sæson.

Det skriver den danske klub på sin hjemmeside.

- Jeg har haft et par gode år i FCK og i København, hvor jeg har haft det rigtigt godt, siger Andrija Pavlovic.

- Nu vil jeg gøre mit arbejde færdigt i klubben, og så ser jeg frem til at få en mere markant rolle i Rapid Wien, som er en stor klub i Østrig, der har vist stor interesse for mig.

Pavlovic kom til FCK i sommeren 2016 og har siden spillet 83 kampe med 22 mål til følge.

FCK-manager Ståle Solbakken fremhæver de gode præstationer, Pavlovic har leveret i Europa.

- Andrijas første sæson i København forløb rigtigt godt og helt efter planen. Han scorede nogle flotte og vigtige mål for os, blandt andet i Champions League-playoffkampen mod Apoel og i derbyet i Brøndby.

- I den her sæson var han også en af nøglerne til, at vi klarede os videre i Europa, ikke mindst med sit hattrick ude mod Zilina.

- Siden har han ikke sat samme præg på holdet, og han er på et tidspunkt i sin karriere, hvor han ønsker at være et klart førstevalg.

- Det har vi ikke mulighed for at tilbyde ham, men det kan Rapid Wien, og derfor giver det her skifte god mening for alle parter, siger Ståle Solbakken.

Nordmanden fortæller desuden, at FCK har fået en "fornuftig pris", der kan stige afhængigt af Pavlovic' præstationer for Rapid Wien.

/ritzau/