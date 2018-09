FC Helsingør snupper træner i HIK

Helsingør. FC Helsingør tabte søndag til Thisted i den næstbedste fodboldrække, men dagen efter er der mere opmuntrende nyheder fra den nordsjællandske klub.

Klubben har nemlig fundet afløseren for cheftræner Christian Lønstrup, der stoppede for to uger siden. Den nye mand på posten hedder Peter Feher og har indtil nu været træner i HIK 2. division.

Det er HIK, der skriver nyheden på sin hjemmeside.

- Vi ønsker Peter al mulig held og lykke. Han har flyttet HIK på mange områder, og vi kan med stolthed sige, at klubben i dag har et stærkt professionelt setup og en offensiv og attraktiv spillestil, siger talentansvarlig Per Frimann.

Inden Peter Feher i efteråret 2016 kom til HIK, var han ni år i FC Nordsjælland, hvor blandt andet vandt guld med U19-holdet og var assistent for superligatrænerne Kasper Hjulmand og Olafur Kristjansson.

FC Helsingør har indledt sæsonen med ni point i de første otte kampe.

/ritzau/