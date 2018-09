Faxe frabeder sig DBU-version af konflikt

Landstræneren for Danmarks nødlandshold, John "Faxe" Jensen, vil holdes helt ude af konflikten om en ny landsholdsaftale mellem Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen.

Han vil gerne hjælpe landsholdet som institution, men han vil ikke være part i konflikten om en ny landsholdsaftale.

»Jeg blev kontaktet af DBU sent mandag eftermiddag, og de spurgte, om jeg kunne tænke mig at hjælpe det danske landshold. Jeg sagde ja på betingelse af, at jeg ikke skulle involveres i konflikten mellem DBU og Spillerforeningen.«

»Jeg har bedt DBU om ikke at fortælle mig noget om situationen med Spillerforeningen. Jeg vil ikke have input, der gør, at jeg kan blive påvirket af den ene eller anden årsag.«

»Jeg er her for at sikre, at det resultat, som vil stå langt ud i fremtiden, bliver mindre,« siger John "Faxe" Jensen, der hentyder til, at det handler om at begrænse nederlagets størrelse onsdag mod Slovakiet.

Det er af kærlighed til landsholdet, at han har sagt ja til jobbet som midlertidig landstræner.

Han ønsker ikke at, Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) skal have muligheden for at straffe DBU i tilfælde af udeblivelse fra en landskamp.

»Det er en rigtig lortesag - også set fra min side. Der er to parter, som er involveret i det her. Jeg tror, at begge parter har ret - og har forkerte hensigter.«

»Jeg vil minimere noget af den risiko, der kan være for landsholdet inden for den nærmeste fremtid, siger den tidligere landsholdsspiller med henvisning til sanktionerne.«

Han håber, at konflikten bliver løst hurtigst muligt, så Åge Hareide og det sædvanlige landshold kan tage sig af søndagens Nations League-kamp mod Wales.

»Jeg vil ikke tale om kampen søndag. Forhåbentlig bliver situationen mellem spillerne og DBU løst inden der,« siger John "Faxe" Jensen.

Mens flere spillere er blevet opfordret til at sige nej til at spille for nødlandsholdet, er "Faxe" ikke stødt på trusler eller chikane, siden han sagde ja til projektet.

»Jeg har ikke været på medier eller hjemmesider på det seneste. Jeg har haft travlt med at lære spillerne at kende, finde ud af hvordan vi skulle spille og mange praktiske planlægningsting. Så jeg har ikke oplevet noget.«

»Hvis nogen er glade eller sure, så tager jeg det med dem bagefter det her,« siger John "Faxe" Jensen.

EM-helten fra 1992 spillede selv 69 landskampe mellem september 1986 og august 1995.

På trænersiden har han ført Herfølge til DM-guld og arbejdet som assistent under Michael Laudrup i flere klubber. Senest trænede han Fremad Amager.

