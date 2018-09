Fans får gratis fly og hotel til spansk ligakamp i Miami

Den spanske fodboldklub Girona FC er pludselig kommet på overarbejde.

La Liga-præsident Javier Tebas har fredag meddelt, at der er 90 procent chance for, at Gironas hjemmekamp mod Barcelona skal spilles i Miami.

Hen over sommeren indgik den spanske liga en aftale med det amerikanske medieselskab Relevent. Som et led i aftalen skal en kamp fra La Liga flyttes til USA, og det ser nu ud til at blive Girona mod Barcelona.

En stor del af klubbens fans står nu med et sæsonkort, de ikke kan bruge til kampen.

Det skulle i første omgang have skræmt Girona væk fra idéen.

Men selskabet Relevent er kommet klubben til undsætning og har ifølge det spanske medie Sport tilbudt at betale fly og hotel for sæsonkortholderne.

Girona vil samtidig refundere 40 procent at prisen for et sæsonkort til de fans, der ikke vil med over Atlanten.

»For tre år siden kæmpede vi for overlevelse, men vores mål er nu at konsolidere os i La Liga. Den her idé vil være et skridt mod det,« står der i Gironas pressemeddelelse.

Girona er selv gået med på idéen, da klubben har indset, at der er et stort potentiale for fodbold på det amerikanske marked.

»Vi har accepteret buddet, fordi vi anerkender den store mulighed for at vokse og udvide. Ikke bare som klub, men også som by,« meddeler klubben i en pressemeddelelse.

Med til ligningen hører også, at Girona er ejet 44 procent af City Football Group, der gerne vil udbrede deres brand.

City Football Group ejer i forvejen Manchester City og New York City FC. Den anden halvdel af Girona ejes af Pere Guardiola, bror til Manchester Citys manager Josep Guardiola.

Barcelona har endnu ikke udsendt en officiel meddelelse om beslutningen. Kampen er lige nu planlagt til 27. januar 2019.

/ritzau/