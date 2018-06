FAKTA: Tirsdagens kampe ved VM i fodbold

Moskva. Afgørelsens time i grupperne C og D ved VM i fodbold. Hvem skal videre fra de to grupper?

Dagens program ved VM i fodbold tirsdag 26. juni:

16.00: Danmark-Frankrig (gruppe C), Moskva, DR1.

Frankrig er allerede videre fra gruppen, men franskmændene har brug for mindst et point i kampen mod Danmark for at tage førstepladsen. Danmark vinder gruppen med en sejr. Danmark går videre som toer med uafgjort, mens et nederlag kan sende Danmark ud, hvis Australien samtidig besejrer Peru. Her vil målforskellen blive afgørende. Danmark må undvære Yussuf Poulsen til kampen, da han er ude med karantæne.

16.00: Australien-Peru (gruppe C), Sotji, DR3.

Perus VM slutter med denne kamp. Det ligger fast efter nederlag til både Danmark og Frankrig. Til gengæld lever Australien fortsat efter 1-1-resultatet mod Danmark. Australierne skal vinde over Peru, samtidig med at Danmark taber til Frankrig, hvorefter målscoren kan sende australierne videre.

20.00: Island-Kroatien (gruppe D), Rostov, DR1.

Kroatien ligger efter den overbevisende 3-0-sejr over Argentina meget lunt i svinget til at tage sejren i gruppe D. Det kan Luka Modric og co. gøre med blot uafgjort mod Island, og måske endda med et nederlag. Island er under hårdt pres efter 0-2-nederlaget til Nigeria, og kun en sejr rækker, hvis islændingene skal have et håb om at gå videre.

20.00: Nigeria-Argentina (gruppe D), Sankt Petersborg, DR3.

Argentina skal ubetinget vinde - og måske stort - for at undgå den store fiasko, som det vil være at blive elimineret efter gruppespillet. Lionel Messi og de andre stjernespillere har imidlertid ikke imponeret hidtil ved VM.

Nigeria kan muligvis gå videre med uafgjort, mens en sejr sender det afrikanske land videre til ottendedelsfinalerne. Et nederlag er til gengæld ensbetydende med exit fra VM for Nigeria.

/ritzau/