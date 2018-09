Europæiske kampe giver Aalborg Pirates et ekstra gear

Aalborg Pirates fik en perfekt start på titelforsvaret i Metal Ligaen, da holdet fredag aften slog Odense Bulldogs med 5-1.

Kampen var dog ikke den første i sæsonen for Aalborg, der har været i gang i turneringen Champions Hockey League, hvor klubben kæmper mod stærke hold fra andre europæiske lande.

Det styrker holdet i den hjemlige liga, mener Aalborgs Martin Højbjerg, som fredag scorede to gange.

»Jeg synes godt, at man kan mærke, at vi lige nu er i et lidt højere gear end de øvrige hold, fordi vi har fået en masse med os fra de fire kampe i Champions Hockey League,« siger Højbjerg til Nordjyske.

Fredag fik den unge forward Tobias Ladehoff sæsondebut, fordi han har siddet ude med en skade i Champions Hockey League-kampene.

Han mener, at Aalborgs mesterhold fik vist sin styrke over for de øvrige hold i Metal Ligaen.

»Det er de andre, der skal ud og jagte os. Vi har to titler at forsvare, og jeg synes da bestemt, at vi kommet godt fra start med den mission,« siger han til Nordjyske.

Næste opgave for Aalborg er udekampen tirsdag mod Sønderjyske.

/ritzau/