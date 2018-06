Et slag sender Thorbjørn Olesen hjem før US Open finale

New York. US Open-eventyret er slut for denne gang for Thorbjørn Olesen, som er årets eneste dansker i den prestigefyldte golfturnering.

Han gennemførte turneringens anden runde med 73 slag - tre slag over banens par.

Med i alt 149 slag efter de to indledende runder ender Thorbjørn Olesen samlet set på ni slag over par. Dermed klarer han lige præcis ikke cuttet inden weekendens to finalerunder.

Det begyndte ellers godt for den danske golfstjerne ved turneringens første runde, som han indledte med en flot birdie.

Men efter tre bogeys og to dobbeltbogeys endte førstedagen for Thorbjørn Olesen i 76 slag - seks slag over banens par.

Derfor stod det klart, at han i turneringens anden runde skulle kæmpe hårdt for at klare cuttet.

Trods en brav indsats endte danskeren andendagen med præcis ét slag for meget til at gå videre.

Heller ikke den falmende superstjerne Tiger Woods klarede cuttet til weekendens finalerunder. Med i alt 150 slag er han endt på ti slag over par.

På førstepladsen efter de to indledende runder ligger amerikanske Dustin Johnson nummer et med fire slag under par.

Amerikanerens præstation ved de første runder af US Open har tydeligt demonstreret, hvorfor han lige nu er rangeret som verdens bedste golfspiller.

Med en stærk anden runde i 67 slag spillede Johnson sig alene i front i majorturneringen, hvor han har skaffet sig en pæn afstand til forfølgerne.

Ingen andre af turneringens spillere har formået at spille de to runder under par.

Amerikanske Scott Percy og Charley Hoffmann har placeret sig på en delt andenplads med hver 140 slag over to runder - som svarer præcis til de to baners par.

Den 118. udgave af US Open afgøres i Shinnecock Hills Golf Club i New York.

