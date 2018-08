Esbjerg-træner: Vi kunne have slået Brøndby med flere mål

Det var ingen tilfældighed, at Esbjerg søndag aften tog fra Brøndby Stadion med tre point.

Det mener Esbjerg-træner John Lammers, som så sit hold brænde flere store chancer i 1-0-sejren.

Godt nok stod træværket i vejen for Brøndby tre gange, men undervejs missede Esbjergs Emmanuel Oti Essigba på en friløber, og Mathias Kristensen brændte en oplagt scoringschance i feltet.

»De største chancer tilfaldt os, og hvis vi havde troet på det, kunne vi have skabt endnu flere chancer,« siger John Lammers.

»Man skal altid være lidt heldig, når bolden rammer overliggeren. Men jeg tror, at hvis vi troede på det, kunne vi have scoret flere mål,« lyder det fra cheftræneren.

Esbjerg-målmand Jeppe Højbjerg var ikke imponeret over den modstand, Brøndby diskede op med på hjemmebane i søndagens opgør.

»Jeg synes ikke, at Brøndby spillede særlig godt. Og jeg synes ikke, at de har været særlig skræmmende i det, jeg har set,« siger Højbjerg.

»Brøndby har ikke fundet formatet, og det var et godt tidspunkt at møde dem på, synes jeg.«

Esbjerg vandt på et sent mål af Yuri Yakovenko. Sejren var den anden på stribe for Esbjerg, som nu har skrabet otte point sammen i sine seks første kampe efter oprykningen.

Den gode stime kan holdet bruge til de kommende runder mod AaB og FC København, mener John Lammers.

»Det er altid godt at få en sejr. For moralen blandt spillerne er det vigtigt, at de ser, de kan vinde. Også mod topklubber,« siger cheftræneren.

Står det til John Lammers, skal der dog mere bredde i defensiven til de strabadser, der venter i resten af sæsonen.

»Jeg tror meget på holdet, men sæsonen er lang. Vi har ingen forsvarsspiller på bænken. Vi har heller ingen defensiv midtbanespiller på bænken,« konstaterer hollænderen, 12 dage før transfervinduet lukker.

/ritzau/