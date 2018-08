Eriksen godkender Tottenhams manglende sommerindkøb

Newcastle. Christian Eriksen og Tottenham åbnede lørdag Premier League-sæsonen med en 2-1-sejr ude over Newcastle.

Det skete med lutter gengangere fra sidste sæsons fodboldhold, da Tottenham ikke har hentet en eneste spiller i sommerens transfervindue.

Christian Eriksen er ikke bekymret for, at det kan koste point. Han vurderer stadig, at holdet kan kæmpe med om det engelske mesterskab.

- Vi nøjes med de spillere, vi har. Jeg tror, at det er fint. Jeg tror ikke, at der er nogle positioner, vi som sådan behøver at skifte ud på.

- Og igen, det med at lave transfers er op til træneren og direktøren, siger Eriksen til tv-kanalen 6'eren.

I lørdagens kamp var Newcastle i anden halvleg to gange tæt på at udligne, men bolden ramte begge gange træværket.

- Vi havde okay med muligheder. Der var ikke de største chancer i kampen, men de havde selvfølgelig en på overliggeren til sidst. Men ellers var det en kamp, der blev spillet meget på midten af banen, siger Eriksen.

Ligesom Harry Kane, Dele Alli, Hugo Lloris samt flere andre holdkammerater har Eriksen deltaget i sommerens VM-slutrunde og derefter holdt en meget kort ferie.

Og Eriksen kan godt mærke, at VM har tæret på kræfterne både fysisk og mentalt.

- Jeg tror, at nogle af drengene har været tilbage i en uges tid. Og at spille den første Premier League-kamp allerede efter en uge er meget specielt, og ikke som man er vant til.

- Man når ikke rigtig at få slappet helt af og koblet af, fordi man skal i gang igen, og det starter meget hårdt, lyder det fra midtbanespilleren.

