Engelsk spiller bliver topscorer og udraderer VM-debutant

England viste ingen nåde over for VM-debutanten Panama i søndagens VM-opgør i gruppe G.

De engelske Premier League-stjerner gik målamok og vandt med de suveræne cifre 6-1, der samtidig sikrede englænderne en billet til ottendedelsfinalen.

Efter to kampe har England ligesom Belgien seks point og en målscore på 8-2. De to lande spiller i sidste runde om førstepladsen, mens Panama og Tunesien skal dyste om at blive gruppens mindst ringe hold. Både Panama og Tunesien er nemlig ude.

Tottenham-bomberen Harry Kane stod for tre af Englands mål, og med i alt fem mål i turneringen strøg han op som VM's topscorer foran Cristiano Ronaldo og Romelu Lukaku.

Helt fra start var England det toneangivende mandskab. Otte minutter var gået, da forsvarsspilleren John Stones pludselig stod helt umarkeret i feltet på et hjørnespark.

Stones pandede England i front og slog dermed tonen an i den engelske opvisning.

Jesse Lingard blev lidt senere væltet i feltet, og Kane bragede et straffespark op i krydset med største selvfølgelighed til 2-0.

I det 36. minut kom Lingard selv på tavlen ved at krølle et spark op i fjerneste målhjørne med stor præcision.

Englænderne stillede sig ikke tilfreds med 3-0. Storfavoritterne blev ved med at trykke på, og det blev ved med at give pote.

Med fem minutter til pausen endte en indøvet frisparkskombination hos Raheem Sterling, der fra kort afstand headede lige på keeperen.

Heldigvis for Sterling stod Stones klar ved bageste stolpe, og han blev nemt dobbelt målscorer.

Det samme blev Kane mod slutningen af første halvleg. Kane blev revet omkuld og sørgede selv for at eksekvere straffesparket. Endnu en gang smækkede han bolden op i hjørnet til pauseføring på 5-0.

England nåede ikke samme nærmest surrealistiske niveau i anden halvleg. Det blev til en enkelt scoring, da Ruben Loftus-Cheek forsøgte sig udefra, og Kane ret heldigt rettede den af med hælen.

VM-debutanterne fra Panama fik noget at glæde sig over med 12 minutter igen. Her dukkede Felipe Baloy op på et frispark og scorede et trøstemål, der samtidig var Panamas første ved VM.

