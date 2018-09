Engelsk klub fyrer forsvundet rekordkøb

Den engelske fodboldklub Sunderland har mistet tålmodigheden med rekordkøbet Didier Ndong.

Den gabonesiske midtbanespiller har ikke vist sig i klubben, siden Sunderland i sidste sæson rykkede ned fra den anden til den tredje bedste engelske række, League One.

Klubben har derfor ophævet kontrakten med Ndong, der løb til sommeren 2021.

»Der er ikke blevet givet noget grund til, at han ikke mødte op og siden er blevet væk,« skriver klubben på sin hjemmeside.

Skulle Ndong finde sig en ny arbejdsgiver, vil Sunderland gøre krav på kompensation hos både Ndong og hans nye klub, skriver den nordengelske klub.

Tidligere i september meddelte Sunderland, at man ville undersøge muligheden for at sagsøge Didier Ndong og senegaleseren Papy Djilobodji, der også var blevet væk hen over sommeren.

Djilobodji mødte dog op i starten af september, men var ude af form.

24-årige Didier Ndong var udlejet til Watford i sidste halvdel af sidste sæson, mens Papy Djilobodji optrådte i franske Dijon på en lejeaftale.

Ndong var den dyreste spiller i Sunderlands historie, da klubben i 2016 købte ham, for hvad der svarer til lidt over 110 millioner kroner.

/ritzau/